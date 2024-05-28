46-летняя Любовь Толкалина опубликовала архивное фото в бикини

46-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала фото в бикини и пуховике

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике и пуховике на архивном фото из Ялты. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором позировала на берегу Черного моря в необычном наряде. Так, она стояла на пляже с поднятой рукой в бежевых босоножках на высоких каблуках.

В то же время звезда сериала «Хеппи-энд» примерила бикини в сине-белую полоску, подчеркивавшее ее стройное тело. При этом завершала данный образ зеленая куртка длины миди на молнии, которую артистка решила распахнуть.

Ранее 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье.