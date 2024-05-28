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21:35, 28 мая 2024Ценности

49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей

49-летняя ведущая Ларса Пиппен отдохнула на яхте в бикини за 82 тысячи рублей

Фото: @larsapippen

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен снялась в купальнике за десятки тысяч рублей во время отдыха на яхте в Майами, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,6 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость позировала, сидя на борту в бордовом бикини бренда Versace с черным принтом в виде логотипа марки. При этом она уложила волосы в конский хвост, примерила солнцезащитные очки с черными линзами, а также жемчужные серьги и ожерелье.

Согласно информации на официальном сайте упомянутого бренда, общая стоимость топа и трусов, которые ведущая надела на съемку, составляет 900 долларов (примерно 82 тысячи рублей).

Ранее в мае популярная британская ведущая Аманда Холден прогулялась по улице в наряде без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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