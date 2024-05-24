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07:00, 24 мая 2024Ценности

53-летняя ведущая прогулялась по улицам без бюстгальтера

53-летняя ведущая Аманда Холден прогулялась по улицам Лондона без бюстгальтера

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Популярная британская ведущая Аманда Холден появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 53-летнюю знаменитость на пути к студии радио Heart FM. Телезвезда прогулялась по улицам Лондоне в бирюзовом платье длины миди с оборками и бежевых босоножках на каблуках. При этом на размещенных фотографиях видно, что Холден отказалась от бюстгальтера.

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Что касается аксессуаров, ведущая выбрала солнцезащитные очки, браслеты, подвески и серьги. В руках она держала телефон, а волосы предпочла распустить.

Ранее эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил желание Аманды Холден раздеваться на публике. По его мнению, демонстрация обнаженного тела является частью бизнес-плана ведущей.

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      Карина Черных
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