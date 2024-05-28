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09:45, 28 мая 2024Мир

Бельгия передаст Украине несколько десятков истребителей F-16

Belga: Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16. Об этом сообщает Belga со ссылкой на министра иностранных дел страны Хаджа Лахбиба.

Как отмечает агентство, Брюссель обязуется предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) три десятка самолетов F-16. Первые поставки запланированы на 2024 год.

Уточняется, что объявление было сделано за несколько часов до встречи президента Украины Владимира Зеленского с правительством Бельгии в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Зеленский посетит бельгийскую столицу для переговоров с премьер-министром страны Александром де Кро. В ходе встречи политики подпишут соглашение о безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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