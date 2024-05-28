Зеленский подпишет с Бельгией соглашение о безопасности

Зеленский встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности. Также он планирует встретиться с премьер-министром королевства Александром Де Кроо и главой Минобороны Людивин Денондер, сообщает газета Soir.

«Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — пишет издание.

Уточняется, что на аэродроме у украинского лидера состоится встреча с пилотами, инструкторами, а также техническими специалистами истребителей F-16.

Ранее стало известно, что Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали соглашение о безопасности. Его срок составляет десять лет.