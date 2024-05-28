Боец «Ахмата» Атаги рассказал о низком боевом духе солдат ВСУ

Боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на низком уровне, некоторые бойцы сражаются под действием психотропных веществ. Об этом заявил боец спецназа «Ахмат» с позывным Атаги члену Общественной палаты России Максиму Григорьеву.

Атаги рассказал, что подразделения ВСУ на его участке фронта оказывают сопротивление, однако солдаты испытывают проблемы с боевым духом. Он добавил, что многие украинские солдаты сражаются либо из чувства страха, либо под действием психотропных веществ.

«Огрызаются так, потому что назад дороги уже нет, сзади стоят преграды», — заявил боец спецназа. По его словам, пленные неоднократно рассказывали о заградотрядах в тылу частей ВСУ.

Ранее главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов рассказал о проблемах ВСУ с пополнением частей. Он подчеркнул, что в части на передовой присылают пополнение, которое не пригодно к службе.