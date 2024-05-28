Боррель заявил о нежелании ряда стран ЕС разрешать ВСУ наносить удары по России

Боррель: ряд стран ЕС не желают разрешать ВСУ наносить удары по России

Ряд стран Европейского союза (ЕС) не желают разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России западным оружием, однако некоторые государства поддерживают данные меры. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально», — сказал политик.

При этом Боррель подчеркнул, что позиция стран Евросоюза не должна меняться через давление и выступающие против подобных мер государства имеют на это право.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС испытывают трудности с поставками обещанной Украине военной помощи. Он добавил, что промедление в поставках помощи «показывает, что между обещаниями и делами есть некоторые проблемы».