Бывшего главу «Моссада» обвинили в угрозах экс-прокурору МУС и ее семье

Guardian: экс-директор разведки Израиля угрожал прокурору МУС Бенсуде

Бывшего директора службы внешней разведки Израиля «Моссад» Йоси Коэна обвинили в угрозах Фату Бенсуду и ее семье, занимавшей с 2012 по 2021 года пост прокурора Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Guardian.

Коэн был главой разведывательного управления с января 2016 по июнь 2021 года. «Директор "Моссада" Йоси Коэн лично участвовал в секретном заговоре с целью оказания давления на Фату Бенсуду, чтобы она отказалась от расследования по Палестине», — говорится в материале.

Как отмечает издание, тайные контакты Коэна с Бенсуду происходили до того, как она приняла решению начать в 2021 году официальное расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности на оккупированных палестинских территориях.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, деятельность Коэна была одобрена властями Израиля. Четыре других источника утверждают, что Бенсуда проинформировала небольшую группу должностных лиц МУС о давлении Коэна.

Уточняется, что сначала Коэн пытался наладить отношения с прокурором, «очаровать» ее и склонить к сотрудничеству с Израилем. Не добившись желаемого, он начал угрожать Бенсуду, уверяя, что ей «не стоит вмешиваться в дела, которые могут поставить под угрозу» ее безопасность или безопасность ее семьи.

Ранее прокурор МУС Карим Хан запросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. МУС считает, что Нетаньяху и Галант могут быть ответственны за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа.