Число работающих пожилых россиян выросло

Кабмин: число работающих после 60 лет россиян выросло до 5,7 миллиона

По итогам 2023 года численность продолжающих работать после 60 лет россиян выросла до 5,7 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные правительства РФ.

Власти уточнили, что с 2019 года показатель вырос в общей сложности на 1,12 миллиона человек. В 2020-м число работающих пожилых россиян находилось на уровне в 4,78 миллиона, в 2021-м — на отметке в 5,02 миллиона, а в 2022-м — составляло 5,38 миллиона. Таким образом, показатель демонстрирует устойчивый рост четвертый год подряд, следует из документа кабмина.

При этом, как уточнили в правительстве, в случае прекращения или потери работы общий уровень материального обеспечения пенсионера снижается, несмотря на стабильную индексацию социальных выплат.

Ранее о росте числа работающих пожилых россиян сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, после оформления социальных выплат на рынок труда возвращаются в общей сложности 60-63 процента граждан пенсионного возраста. Рост численности пожилых работающих граждан она связала в том числе с повышением пенсионного возраста. Подобная реформа, как уточнила она, оставила в экономике 2,7 миллиона работников.