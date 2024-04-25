Власти рассказали о росте числа работающих пожилых людей

Вице-премьер Голикова сообщила о выходе на работу 60-63 процентов пенсионеров

После оформления пенсий на рынок труда возвращаются 60-63 процента граждан пенсионного возраста. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

При этом рост числа работающих пожилых людей обусловлен и повышением пенсионного возраста. Соответствующая реформа оставила в экономике 2,7 миллиона работников, подчеркнула она.

Отдельно чиновница сообщила, что уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет по итогам прошлого года достиг максимальных 93 процентов. Таких показателей в этой возрастной группе никогда ранее не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что на фоне рекордного кадрового дефицита власти рассматривают возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд. По крайней мере, такой способ предлагали в РСПП. В числе других мер: индексация социальных выплат неработающим пенсионерам и расширение возможностей для заключения срочных трудовых договоров с отдельными категориями работников.

В «Деловой России» поддерживают более активное привлечение к труду пенсионеров и подростков, а также субсидирование предприятий. Такие инициативы направлены в правительство в конце февраля.