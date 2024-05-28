Десятки людей скатились за сыром с грязного холма

В Великобритании десятки людей извалялись в грязи во время сырной гонки

Десятки людей из разных стран поучаствовали в Куперсхилдской сырной гонке вблизи Глостера в Великобритании и скатились с грязного холма. Об этом пишет The Guardian.

В этом году на знаменитой гонке были около пяти тысяч зрителей. BBC News даже транслировал мероприятие в прямом эфире. Люди кувыркались с холма высотой 183 метра, пытаясь догнать головку сыра.

Перед гонкой в этом году прошел дождь, поэтому участникам было проще скользить по холму, хотя ради победы и пришлось изваляться в грязи. Консультативная группа по безопасности района Тьюксбери признала конкурс небезопасным, однако это не помешало организаторам провести гонку. Чтобы предотвратить травмы, они установили палатку медицинской помощи, а также позвали регбистов, которые ловили скатывающихся людей у подножия холма. Тем не менее один из участников гонки, американский ютубер и рэпер IShowSpeed, травмировал ногу.

Победителем первого мужского забега стал Том из Германии. «Англия сошла с ума, — поделился впечатлениями он. — Мне это нравится. Я кайфую». Австралиец Дилан Твисс выиграл вторую мужскую гонку, опередив британца Олли. Проигравший был одет как горилла, но потерял части костюма, пока скатывался вниз.

В женской гонке случился фальстарт, ее победительницей стала Эбби Лампе из Северной Каролины. Когда женщину спросили, использовала ли она какую-то тактику, она ответила: «Нужно просто катиться». Второе место заняла участница в футболке с флагом профсоюза. Она взяла больничный на работе только ради гонки.

Куперсхиллская сырная гонка — это ежегодное мероприятие, которое проводится в последний понедельник мая в полдень в рамках праздника Весны на холме Купера, в районе Котсуолд, в графстве Глостершир. В ходе соревнования участники бегут вниз по крутому 200-метровому холму, догоняя трехкилограммовую головку сыра Double Gloucester. Она способна разогнаться до 113 километров в час. Участники обычно скатываются за ней на скорости 48 километров в час. Выигрывает тот, кто первым пересекает финишную прямую и ловит сыр. Он и становится призом для победителя. В рамках соревнования проводится несколько забегов.

Ранее сообщалось, что победительницей женского забега Куперсхиллской сырной гонки 2023 года стала девушка в бессознательном состоянии. Во время соревнования она упала, ударилась головой и потеряла сознание, но все равно смогла поймать головку сыра.