Еще один миллиардер собрался спуститься к «Титанику»

Миллиардер Ларри Коннор из США решил спуститься к обломкам «Титаника»

Спустя почти год после крушения батискафа Titan компании OceanGate к обломкам «Титаника» собрался отравиться еще один миллиардер. Об этом сообщает New York Post.

Cпуститься к легендарному затонувшему судну, которое покоится на глубине около 3,8 тысячи метров, решил миллиардер из США Ларри Коннор. Он заявил, что своей экспедицией намерен доказать безопасность подобных предприятий.

Коннор, который занимается инвестициями в области недвижимости, рассказал, что вместе с соучредителем фирмы Triton Submarines Патриком Лэхи погрузится к «Титанику» на двухместном батискафе. «Я хочу показать людям по всему миру, что, хотя океан невероятно могущественен, он может быть чудесным и приятным. Он может по-настоящему изменить вашу жизнь, если правильно к нему относиться», — заявил Коннор.

Лэхи разработал батискаф Triton 4000/2 Abyssal Explorer, который, по словам миллиардера, способен неоднократно совершать погружения на экстремальные глубины. Его стоимость составляет 20 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей). «Патрик обдумывал и проектировал аппарат более десяти лет. Но раньше у нас не было необходимых технологий. Пять лет назад невозможно было построить такую субмарину», — сказал Коннор. При этом он не уточнил, когда именно состоится погружение.

Патрик Лэхи был одним из специалистов, которые открыто выступали с критикой батискафа Titan компании OceanGate. В частности, они указывали на то, что подлодка не прошла все необходимые испытания перед началом коммерческого использования.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня 2023-го. На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа.

