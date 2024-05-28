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09:53, 28 мая 2024Мир

Франция и Германия отреагировали на израильский удар по лагерю беженцев в Рафахе

Макрон и МИД Германии осудили удар Израиля по лагерю беженцев в Рафахе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и Министерство иностранных дел Германии осудили удар Израиля по лагерю беженцев в городе Рафах. Об этом сообщает CNN.

«Эти операции должны быть прекращены. В Рафахе нет безопасных зон для палестинских гражданских лиц. Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня», — отметил французский лидер.

МИД Германии в своем заявлении назвал кадры последствий израильского удара «невыносимыми» и добавил, что расследование произошедшей атаки «должно быть начато незамедлительно». Ведомство также призвало срочно усилить защиту гражданского населения сектора Газа.

Ранее Администрация президента США Джо Байдена приказала Израилю принять все возможные меры для защиты гражданского населения в Рафахе.

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      Елизавета Мытарева
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