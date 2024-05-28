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22:51, 28 мая 2024Мир

Генсек НАТО заявил о самом сложном времени для Киева

Генсек НАТО Столтенберг: для Киева наступило самое сложное время в конфликте

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Для Киева наступило самое сложное время с момента начала конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN, пишет ТАСС.

Он также признал, что Российской армии «удается добиться некоторых незначительных успехов». При этом генсек добавил, что Североатлантического альянса отметил, что блок «не ожидает большого российского прорыва». В то же время Столтенберг подчеркнул, что «войны непредсказуемы».

Ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев предупредил, что Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России с начала конфликта, в то время как у Киева истощились ресурсы, а западная помощь существенно сократилась.

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      Марина Совина
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