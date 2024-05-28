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16:09, 28 мая 2024Россия

Глава ГАИ прокомментировал список якобы запрещенных для водителей лекарств

Глава ГАИ Черников назвал вбросом список запрещенных для водителей лекарств

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Список препаратов, которые якобы запрещены для тех, кто собирается садиться за руль транспортного средства, — вброс, заявил глава Госавтоинспекции (ГАИ) Михаил Черников. Его слова приводит Autonews.

«В сети появился вброс, список из 74 видов лекарств, от сердца, аллергии. И тут говорят, что те, кто употребил эти лекарства, ГИБДД будет отлавливать и лишать прав. Я позвонил [министру здравоохранения] Михаилу Мурашко. А он сказал, что Минздрав опубликовал опровержение всего, что есть», — сказал Черников.

Так он прокомментировал появившийся в сети список из различных препаратов, который опубликовали в середине мая. Среди указанных в перечне лекарств, в частности, были «Супрастин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол» и «Фервекс». Сообщалось, что если избыточные составляющие этих препаратов найдут в крови водителя, его могут лишить водительского удостоверения и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Минздрав, комментируя сообщения, заявил, что представленный перечень препаратов носит информационный характер. Ведомство указало, что ряд лекарств действительно могут негативно влиять на способность управлять автомобилем, из-за чего садиться за руль после их приема настоятельно не рекомендуется. Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, назвал список лекарств предупредительным.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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