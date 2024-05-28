Глава ГАИ прокомментировал список якобы запрещенных для водителей лекарств

Глава ГАИ Черников назвал вбросом список запрещенных для водителей лекарств

Список препаратов, которые якобы запрещены для тех, кто собирается садиться за руль транспортного средства, — вброс, заявил глава Госавтоинспекции (ГАИ) Михаил Черников. Его слова приводит Autonews.

«В сети появился вброс, список из 74 видов лекарств, от сердца, аллергии. И тут говорят, что те, кто употребил эти лекарства, ГИБДД будет отлавливать и лишать прав. Я позвонил [министру здравоохранения] Михаилу Мурашко. А он сказал, что Минздрав опубликовал опровержение всего, что есть», — сказал Черников.

Так он прокомментировал появившийся в сети список из различных препаратов, который опубликовали в середине мая. Среди указанных в перечне лекарств, в частности, были «Супрастин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол» и «Фервекс». Сообщалось, что если избыточные составляющие этих препаратов найдут в крови водителя, его могут лишить водительского удостоверения и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Минздрав, комментируя сообщения, заявил, что представленный перечень препаратов носит информационный характер. Ведомство указало, что ряд лекарств действительно могут негативно влиять на способность управлять автомобилем, из-за чего садиться за руль после их приема настоятельно не рекомендуется. Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, назвал список лекарств предупредительным.