Группа «Би-2» заявила об отмене выступления в Казахстане

Группа «Би-2» объявила, что не сможет выступить на летнем фестивале в Казахстане

Рок-группа «Би-2» объявила об отмене выступления на летнем фестивале в Казахстане. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.

«Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на FAMILY ROCK FEST в Казахстане в конце августа. Благодарим организаторов за все приложенные усилия», — говорится в сообщении.

При этом представители группы уточнили, что будут рады выступить на фестивале в будущем.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны некоторым музыкантам из группы «Би-2».

До этого Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В ходе беседы президент разговаривала на русском языке. Помимо этого, она пообещала подписать документы о выдаче гражданства участникам «Би-2».