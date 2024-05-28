«Иви» снова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,2 миллиона рублей стриминговый сервис «Иви» за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации уточняется, что «Иви» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ — «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Онлайн-сервису предстоит выплатить штраф.
Ранее онлайн-кинотеатр «Иви» получил штраф в размере одного миллиона рублей из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой. Решение было принято Останкинским судом Москвы.