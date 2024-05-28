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09:33, 28 мая 2024Мир

Израиль уведомил США о применении высокоточного боеприпаса для атаки на Рафах

CNN: Израиль применил высокоточный боеприпас для поражения лагеря в Рафахе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль уведомил администрацию президента США Джо Байдена, что якобы применил высокоточный боеприпас для атаки на лагерь для перемещенных лиц в Рафахе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Израиль сообщил администрации Байдена, что использовал высокоточный боеприпас для поражения цели в Рафахе, но из-за взрыва от удара загорелся топливный бак и возник пожар, который охватил лагерь для перемещенных палестинцев», — говорится в материале.

Источник подчеркнул, что не может подтвердить эту информацию. По его словам, это сообщение израильской стороны и Вашингтон узнает больше, когда Тель-Авив завершит расследование происшествия.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощный удар по лагерю в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив. Вследствие удара разразился сильный пожар. Всего атака унесла несколько десятков жизней мирных граждан.

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      Виктория Кондратьева
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