Израильские танки дошли до центра Рафаха

Reuters: израильские танки были зафиксированы в центре Рафаха

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были зафиксированы возле мечети Аль-Ауда в центре города Рафаха на юге сектора Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Танки и бронетехника с пулеметами были замечены возле мечети Аль-Ауда, центральной достопримечательности Рафаха, сообщили Reuters свидетели. Израильские военные заявили, что их силы продолжают действовать в городе, не комментируя сообщения о продвижении в центр города», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что ЦАХАЛ нанесли серию авиаударов и танковый огонь по городу, несмотря на недовольство многих государств действиями Израиля после попадания по палаточному лагерю с беженцами.

27 мая, сообщалось, что мощный удар Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе унес жизни по меньшей мере 35 человек. Атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона».