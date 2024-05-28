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12:34, 28 мая 2024Ценности

Клава Кока раскрыла секрет стройности

Певица Клава Кока заявила, что не набирает вес из-за генетики

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) раскрыла секрет своей стройности. На эту тему она высказалась в разговоре с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

27-летняя исполнительница рассказала, что следит за питанием и занимается спортом. При этом знаменитость уточнила, что ей повезло с генетикой, поэтому она не склонна быстро набирать вес. По словам Коки, если она и набирает несколько килограммов, то это сразу заметно по лицу и животу, поэтому фанаты часто подозревают ее в беременности.

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«Я могу в зал не ходить, долго не тренироваться и быть плюс два-три килограмма максимум. У меня за жизнь не было больше 57 килограммов. У всех разные конституции. Мне просто повезло. Есть те, кто постоянно следят за питанием и в зал ходят каждый день и все равно они набирают. У меня такого нет. Может быть, потому что я много двигаюсь, много думаю», — заявила певица.

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Карина Черных
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