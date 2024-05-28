Министры ЕС возмутились решением Венгрии по военной помощи Украине

Politico: министры ЕС возмущены, что Венгрия блокировала военную помощь Украине

Министры Европейского союза (ЕС) возмутились решением Венгрии не выделять миллиарды долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает Politico.

«Мне нужно успокоиться, [когда] я говорю об этой проблеме, потому что сейчас она становится действительно смешной. То, что происходит, возмутительно», — сказал высокопоставленный европейский дипломат перед встречей глав МИД стран ЕС.

Как отмечает издание, дипломаты надеялись, что новый пакет в размере 6,6 миллиарда евро будет готов к встрече министров объединения, включая сделку по закупке оружия на сумму 860 миллионов евро, однако Будапешт блокировал эти усилия.

Венгрия заявила, что блокирует возмещение расходов на оружие, отправленное в Украину в рамках внебюджетного Европейского фонда мира (EPF), поскольку один из ее банков, OTP, был в неофициальном украинском списке спонсоров войны. Однако, по словам второго представителя ЕС, «этот список исчез». Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также указал коллегам-министрам, что Украина дискриминирует венгерские компании, поэтому «Будапешт не может заплатить цену войны».

Некоторые европейские дипломаты обеспокоены, что венгерская блокада может продлиться до саммита лидеров ЕС, опасаясь, что Будапешт использует свои рычаги влияния на помощь Украине в надежде разблокировать свои замороженные средства ЕС. «Терпение начинает иссякать, но другие страны мало что могут сделать, поскольку решения по EPF принимаются консенсусом, что дает Будапешту право вето», — говорится в материале.

Ранее Греция и Кипр призвали ограничить закупки иностранного оружия для Украины на средства EPF. Страны выступают против, несмотря на мартовское соглашение, в котором говорилось об обратном.