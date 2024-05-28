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02:08, 28 мая 2024Россия

Автомобильную часть Крымского моста закрывали на пять минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через пять минут

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автомобильную часть Крымского моста открыли через пять минут после остановки движения, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Как отметили в администрации, движение было перекрыто в понедельник, 27 мая, в 23:40 по московскому времени. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщили в 23:45.

23 мая Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила атаковать Крымский мост, так как это одна из ее «приоритетных целей». С помощью дронов, оснащенных ракетными системами залпового огня, СБУ могут существенно увеличить перечень потенциальных целей на море, одна из которых — Крымский мост, отметили в ведомстве.

7 мая стало известно, что Россия прекратила использовать Крымский мост для снабжения армии.

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      Марина Совина
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