Стало известно о прекращении использования Россией Крымского моста для снабжения

The Independent: Россия больше не использует Крымский мост для снабжения армии

Россия прекратила использовать Крымский мост для снабжения армии, сообщает The Independent со ссылкой на аналитиков частного разведывательного агентства Украины Molfar.

На спутниковых снимках видно, что Москва перешла на использование сухопутных маршрутов для снабжения своих военных на линии фронта после неоднократных атак, отмечает издание.

По данным аналитиков, за последние три месяца по железнодорожной линии моста практически не ездили военные грузовые поезда. За этот период только 29 февраля был замечен грузовой поезд с примерно 55 вагонами топлива.

В Molfar выразили мнение, что после остановки снабжения мост больше не может представлять собой эффективную военную цель для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост военной целью летом 2023 года. По его словам, этот инфраструктурный объект используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма.