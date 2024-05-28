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15:45, 28 мая 2024Из жизни

Мужчина прыгнул на косатку, прослыл идиотом и лишился 55 тысяч рублей

В Новой Зеландии мужчина был оштрафован за прыжок на косатку с лодки

Фото: Tamara Bitter / Unsplash

Мужчина из Новой Зеландии хотел потрогать косатку и был оштрафован. Об этом сообщает The Guardian.

В феврале 2024 года в социальных сетях появилось видео мужчины, который прыгнул с лодки в воду и приземлился прямо на плавающую поблизости косатку. Затем он поплыл обратно с криками «я потрогал ее». После этого мужчина спросил оператора, снял ли он на видео прыжок и снова коснулся косатки. Инцидент произошел недалеко от города Девонпорт.

Ролик увидели сотрудники Департамента защиты дикой природы Новой Зеландии. Он попал в поле их зрения благодаря информации от обеспокоенной поведением мужчины пары, которая случайно наткнулась на видео. Сотрудникам ведомства удалось идентифицировать мужчину, ему был выписан штраф в размере 600 долларов (примерно 55 тысяч рублей). Главный следователь Департамента защиты дикой природы Хейден Лопер сказал, что 50-летний мужчина не только «прослыл идиотом» в социальных сетях, но и проявил полное пренебрежение к своей безопасности и безопасности косатки. «Видео говорит само за себя: это шокирующее и абсолютно идиотское поведение», — сказал он. Косатки считаются редким видом в Новой Зеландии и охраняются законом.

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Ранее сообщалось, что в водах Гибралтарского пролива косатки протаранили судно длиной 15 метров и потопили его. На борту находились два человека.

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      Антонина Черташ
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