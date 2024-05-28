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14:48, 28 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали число вступивших в ВСУ заключенных

Глава Минюста Украины Малюська: более 600 заключенных присоединились к ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 600 заключенных получили условно-досрочное освобождение и присоединились к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Число вступивших раскрыл министр юстиций республики Денис Малюська, передает РИА Новости.

«Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ, сейчас они проходят соответствующую подготовку», — заявил глава Минюста.

Малюська отметил, что такие военные будут служить в отдельных от обычных солдат штурмовых подразделениях. Он также поддержал идею разрешить служить в украинской армии преступникам, совершим тяжкие преступления против личной неприкосновенности.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая назвала число осужденных, которые уже объявили о желании вступить в ВСУ. По ее словам, к 21 мая более трех тысяч человек подали соответствующее заявление.

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      Глеб Палехов
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