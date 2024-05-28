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18:33, 28 мая 2024Бывший СССР

Киев призвал Запад взять шефство над украинскими подразделениями

Минобороны Украины призвало Запад взять шефство над украинскими подразделениями
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны Запада взять шефство над отдельными украинскими подразделениями для их оснащения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил, поэтому он предлагает каждой из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения.

Он также призвал разрешить Украине атаковать территорию России западным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных в Европе российских активов для закупки военного оборудования.

Умеров добавил, что украинская промышленность может производить больше вооружения, но для этого нужны дополнительные средства.

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      Илья Таксюр
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