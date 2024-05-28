Киев призвал Запад взять шефство над украинскими подразделениями

Минобороны Украины призвало Запад взять шефство над украинскими подразделениями

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны Запада взять шефство над отдельными украинскими подразделениями для их оснащения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил, поэтому он предлагает каждой из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения.

Он также призвал разрешить Украине атаковать территорию России западным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных в Европе российских активов для закупки военного оборудования.

Умеров добавил, что украинская промышленность может производить больше вооружения, но для этого нужны дополнительные средства.

