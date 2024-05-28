На Урале безбилетник напал на водителя и кондуктора троллейбуса

E1.ru: в Екатеринбурге безбилетник избил водителя и кондуктора троллейбуса

В Екатеринбурге безбилетник напал и избил водителя и кондуктора троллейбуса. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

По сведениям издания, ссора началась в салоне, когда сотрудница Гортранса просила билеты у пассажиров на 36 маршруте. Женщина получила удар в лицо, а водитель, который заступился за коллегу — удар в ухо. Из-за инцидента троллейбус пришлось остановить около Уральского федерального университета, куда вызвали сотрудников полиции.

«Пока ждали полицию, этот человек приставал к людям, продолжал рассказывать им что-то. Он в абсолютно невменяемом состоянии. Сейчас спокойно разговаривает, а через минуту может кому-нибудь лицо рассечь», — отметила очевидица.

Также она подчеркнула, что нарушителя доставили в полицию. В УМВД по Екатеринбургу указали, что сообщение об инциденте зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Самарской области водитель-мигрант избил пенсионера из-за просьбы дать билет.