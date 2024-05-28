Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 28 мая 2024Россия

На Урале безбилетник напал на водителя и кондуктора троллейбуса

E1.ru: в Екатеринбурге безбилетник избил водителя и кондуктора троллейбуса

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге безбилетник напал и избил водителя и кондуктора троллейбуса. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

По сведениям издания, ссора началась в салоне, когда сотрудница Гортранса просила билеты у пассажиров на 36 маршруте. Женщина получила удар в лицо, а водитель, который заступился за коллегу — удар в ухо. Из-за инцидента троллейбус пришлось остановить около Уральского федерального университета, куда вызвали сотрудников полиции.

«Пока ждали полицию, этот человек приставал к людям, продолжал рассказывать им что-то. Он в абсолютно невменяемом состоянии. Сейчас спокойно разговаривает, а через минуту может кому-нибудь лицо рассечь», — отметила очевидица.

Также она подчеркнула, что нарушителя доставили в полицию. В УМВД по Екатеринбургу указали, что сообщение об инциденте зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Самарской области водитель-мигрант избил пенсионера из-за просьбы дать билет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Раскрыты порождающие вирусные видео темы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше