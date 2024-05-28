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14:40, 28 мая 2024Бывший СССР

Оппозиционной молдавский блок проведет съезд в Москве

Шор: оппозиционный в Молдавии блок «Победа» проведет съезд в Москве 9 июня

Фото: Nikita Novak / news.ru / Globallookpress.ru

Блок оппозиционных молдавских партий «Победа» проведет съезд в Москве 9 июня. Об этом сообщил его лидер Илан Шор в Telegram.

«Подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока "Победа"! Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно», — говорится в публикации. Лидер оппозиционного блока также назвал Молдавию захваченным государством, пока страной руководит партия «Действие и солидарность» (PAS) и президент Майя Санду.

Ранее Генеральная прокуратура Молдавии сообщила, что создание в республике оппозиционного блока «Победа» имеет признаки акта государственной измены. В ведомстве отметили, что власти страны следят за действиями молдавских политиков в Москве.

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