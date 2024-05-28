Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 28 мая 2024Мир

Евросоюзу предрекли «раздрай»

Депутат Чепа предрек Евросоюзу «раздрай»
СюжетСанкции против России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Евросоюзу грозит «раздрай» из-за государств, имеющих собственное мнение относительно собственного развития и сотрудничества с Россией, об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он указал на пример Венгрии, которая отказалась поддержать новый пакет антироссийских санкций из-за ограничений на сжиженный природный газ (СПГ).

«Сегодняшние санкции организованы, в основном, под давлением США, которые являются одним из крупнейших поставщиков СПГ, — сказал политик. — Для них это коммерция, а для Венгрии — вопрос выживания страны».

Санкции против России, как считает Чепа, будут всегда — это, по его словам, — попытка США навязать миру жизнь не по международным, а по собственным правилам. Но все больше стран начинают понимать, что такое положение дел им невыгодно, что существование и развитие государств и их экономик возможно только в условиях международного, справедливого сотрудничества.

«В Евросоюзе будет раздрай из-за государств, которые имеют свое собственное мнение, как Венгрия. Однополярный мир прекращает свое существование, все это понимают», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Будапешт не поддержит нынешний вариант 14-го пакета санкций Евросоюза против РФ, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики. Речь идет об ограничениях на российский СПГ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшные находки». Глава Херсонской области рассказал, что обнаружили в разрушенных домах Крынок российские военные

      Армия США заменит БТР времен Вьетнамской войны

      Политолог озвучил опасное последствие конфликта вокруг Тайваня

      В Херсонской области нашли подвалы с телами военных ВСУ

      В ФСБ обвинили Запад в дестабилизации границы с Украиной

      Российский вертолет поразил технику и живую силу ВСУ

      Названа дата суда над арестованным во Владивостоке американцем

      Россияне стали есть в три раза больше бургеров за 10 лет

      Врач предупредил о приводящем к ожирению популярном виде завтрака

      Евросоюзу предрекли «раздрай»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше