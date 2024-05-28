Евросоюзу предрекли «раздрай»

Депутат Чепа предрек Евросоюзу «раздрай»

Евросоюзу грозит «раздрай» из-за государств, имеющих собственное мнение относительно собственного развития и сотрудничества с Россией, об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он указал на пример Венгрии, которая отказалась поддержать новый пакет антироссийских санкций из-за ограничений на сжиженный природный газ (СПГ).

«Сегодняшние санкции организованы, в основном, под давлением США, которые являются одним из крупнейших поставщиков СПГ, — сказал политик. — Для них это коммерция, а для Венгрии — вопрос выживания страны».

Санкции против России, как считает Чепа, будут всегда — это, по его словам, — попытка США навязать миру жизнь не по международным, а по собственным правилам. Но все больше стран начинают понимать, что такое положение дел им невыгодно, что существование и развитие государств и их экономик возможно только в условиях международного, справедливого сотрудничества.

«В Евросоюзе будет раздрай из-за государств, которые имеют свое собственное мнение, как Венгрия. Однополярный мир прекращает свое существование, все это понимают», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Будапешт не поддержит нынешний вариант 14-го пакета санкций Евросоюза против РФ, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики. Речь идет об ограничениях на российский СПГ.