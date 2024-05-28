Пассажир отказался отдать бутылку джина при посадке и напал на бортпроводника

Daily Record: пьяный пассажир TUI устроил дебош на борту и сорвал рейс

Пьяный пассажир авиакомпании TUI устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс. Об этом сообщает Daily Record.

Уточняется, что рейс следовал из Глазго, Шотландия, в Анталью, Турция, 24 мая. Во время посадки дебошир отказался отдать членам экипажа бутылку джина, которую держал в руках. Когда самолет взлетел, мужчина устроил скандал и напал на бортпроводника. Пилотам пришлось экстренно посадить лайнер в Ньюкасле.

Там дебошира встретила полиция. Из-за случившегося прибытие рейса в город назначения задержалось на пять часов.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолете, летевшем из Иркутска в Москву, и угодил в полицию. 38-летний житель столицы курил в туалете и нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

