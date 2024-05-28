Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:00, 28 мая 2024Путешествия

Пассажир отказался отдать бутылку джина при посадке и напал на бортпроводника

Daily Record: пьяный пассажир TUI устроил дебош на борту и сорвал рейс

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пьяный пассажир авиакомпании TUI устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс. Об этом сообщает Daily Record.

Уточняется, что рейс следовал из Глазго, Шотландия, в Анталью, Турция, 24 мая. Во время посадки дебошир отказался отдать членам экипажа бутылку джина, которую держал в руках. Когда самолет взлетел, мужчина устроил скандал и напал на бортпроводника. Пилотам пришлось экстренно посадить лайнер в Ньюкасле.

Там дебошира встретила полиция. Из-за случившегося прибытие рейса в город назначения задержалось на пять часов.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолете, летевшем из Иркутска в Москву, и угодил в полицию. 38-летний житель столицы курил в туалете и нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Арестован бывший мэр российского города

      В Тверской области нашли уникальные реликвии

      Онколог назвала самые опасные для загорающих страны и регионы

      Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение местных к русским

      В США допустили возможность полного запрета российских товаров

      На Украине высказались о возможности восстановления энергообъектов до зимы

      Путин назвал причину молчания на Западе об обстрелах Белгорода

      Китайская компания сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

      В Европе оценили возможность отказаться от контракта на поставки с «Газпромом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше