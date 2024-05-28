Пассажир самолета возмутился поступком попутчика-инвалида и вызвал споры в сети

Пассажир самолета летел в командировку и возмутился поступком попутчика-инвалида с протезами ног. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

По словам автора публикации, он откинул спинку своего кресла, но сидящий сзади пассажир постучал по ней и сказал, что его придавило. Тогда пассажир немного приподнял кресло, но оно все еще оставалось в наклоненном положении. Попутчик вновь сделал ему замечание, вынудив провести полет с прямой спинкой сиденья. После приземления наблюдавшая за их спором женщина обвинила автора публикации в эгоизме.

«Она подошла ко мне во время посадки и сказала, что у этого человека протезы ног, а я причинял ему сильную боль. Меня это так разозлило. Почему он не позаботился заранее о том, чтобы выбрать другое место?» — возмутился автор. Однако среди пользователей сети ситуация вызвала неоднозначную реакцию и споры.

«Мне бы хотелось, чтобы сиденья в самолете вообще не откидывались и этого аргумента не было», «Клянусь, эти дебаты приведут к падению человечества», «Вы заплатили за это место и можете спокойно откинуть сиденье», — писали юзеры.

Ранее другая пассажирка самолета устроила скандал во время полета из-за тряски и прослыла среди попутчиков сумасшедшей. Историей поделился пользователь форума Reddit.