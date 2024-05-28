Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

Times of India: самолет IndiGo эвакуировали в Нью-Дели из-за надписи на салфетке

Пассажирский самолет авиакомпании IndiGo эвакуировали в Индии из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило издание Times of India.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Нью-Дели в Вараиси. Когда борт готовился к вылету в международном аэропорту имени Индиры Ганди, в туалете лайнера нашли салфетку с надписью «бомба». После этого 176 пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Самолет переместили в безопасное место. В ходе досмотра взрывных устройств не нашли, правоохранители начали расследование.

В США двигатель самолета United Airlines загорелся перед взлетом. На опубликованном видео показан черный дым, который повалил из-под левого крыла.