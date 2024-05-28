В России объяснили переименование ГИБДД в ГАИ

Депутат Ефимов о переименовании ГИБДД: аббревиатура имеет значение

После переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию может частично измениться суть ведомства, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виталий Ефимов. Он допустил, что больший упор будет сделан на контроль и обеспечение порядка.

«Аббревиатура тоже имеет значение. Кто когда говорил "ГИБДД"? Все говорят "ГАИ", начиная от детей и заканчивая пенсионерами. Я думаю, возвращение прежнего названия правильно — оно всегда было в нашей стране. Может, частично изменится и суть. Усилена будет не только безопасность, но и контролирующие функции структуры», — допустил политик.

Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, а в конце 90-х ее переименовали в ГИБДД. В начале 2000 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.

Глава ведомства Михаил Черников заявил, что теперь ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция.