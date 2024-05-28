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13:14, 28 мая 2024Мир

Песков оценил перспективы конференции по Украине в Швейцарии

Песков назвал бесперспективной конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесперспективной конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, сейчас в Швейцарии идет подготовка к конференции, которая, по его мнению, «абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». Он назвал абсурдной идею обсуждать подобные вопросы без участия России. Однако западные страны «все-таки решили этими абсурдными делами заниматься», заключил он.

Ранее Песков опроверг сообщения о якобы планируемом саммите по Украине в Саудовской Аравии с участием России. По словам представителя Кремля, речи об этом в настоящее время не идет.

27 мая агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица Европейского союза (ЕС) сообщило, что в объединении допускают конференцию по Украине с участием России в Саудовской Аравии осенью. По словам источников агентства, ЕС считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Москва не примет участия, к возможной встрече осенью с участием России.

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      Лина Пивоварова
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