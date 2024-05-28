Песков высказался об участии России в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Песков: речи о саммите по Украине в Саудовской Аравии с участием России не идет

Речи о якобы планируемом саммите по Украине в Саудовской Аравии с участием России сейчас не идет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Речи об этом не идет в настоящий момент», — таким образом высказался Песков в связи с сообщениями о якобы планах провести в Саудовской Аравии конференцию по Украине, где участвовала бы Россия.

27 мая агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица Европейского союза (ЕС) сообщило, что в объединении допускают конференцию по Украине с участием России в Саудовской Аравии осенью. По словам источников агентства, ЕС считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Москва не примет участия, к возможной встрече осенью с участием России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что российская сторона открыта к обсуждению связанных с конфликтом на Украине мирных инициатив.