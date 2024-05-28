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10:19, 28 мая 2024Ценности

Похудевшая на 18 килограммов актриса снялась в рекламе купальников

Похудевшая на 18 килограммов актриса Минди Калинг снялась в рекламе купальников

Фото: @andieswim

Американская актриса Минди Калинг, которая похудела на 18 килограммов, снялась в рекламе купальников из своей коллаборации с брендом Andie Summer Camp. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позировала в ярко-красном бикини. Телезвезду запечатлели стоящей на камне с распущенными волосами. Известно, что стоимость плавательного костюма составляет 128 долларов.

Об изменениях во внешности Калинг впервые заговорили в начале марта 2022 года, когда она пришла на кинопремию «Оскар». Тогда ее сфотографировали в белом костюмном платье бренда Giuseppe Zanotti с полупрозрачным корсетным верхом и открытыми плечами.

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      Карина Черных
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