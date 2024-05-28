Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 28 мая 2024Мир

Политолог высказался о разрешении на присутствие французских военных на Украине

Политолог Мельничук: идет нормализация вовлеченности НАТО в украинский кризис

Фото: Robert Michael / Global Look Press

Разрешение на присутствие французских военных в украинских учебных центрах носит демонстративный характер, заявил политолог Сергей Мельничук. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что западные инструкторы уже давно находятся на Украине. По мнению эксперта, сейчас происходит процесс нормализации вовлеченности НАТО в украинский кризис.

«Подписанное разрешение носит исключительно демонстративный характер. Едва ли для западных инструкторов и наемников до этого существовали какие-либо ограничения», — высказался политолог. Он напомнил, что Киев полностью зависит от Запада. Мельничук добавил, что используется тактика постепенного «разрешения» Киеву делать то, что он уже итак делает.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для вора в законе Шишканова. В чем его обвиняют?

      Названы два региона России со средней зарплатой от 150 тысяч рублей

      Счет за парковку в США возмутил пользователей сети

      Переехавший в США российский пловец рассказал об отношении американцев

      В Крыму назвали склерозом слова Байдена о Второй мировой войне

      Россиянин сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

      Россиян предостерегли от продажи картофеля с дачи

      Изъятие свыше 158 килограммов наркотика у россиян попало на видео

      Российский военный рассказал о спасающих жизни на СВО детских поделках

      В МИД назвали возможную цель повторного обстрела Луганска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше