Политолог высказался о разрешении на присутствие французских военных на Украине

Политолог Мельничук: идет нормализация вовлеченности НАТО в украинский кризис

Разрешение на присутствие французских военных в украинских учебных центрах носит демонстративный характер, заявил политолог Сергей Мельничук. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что западные инструкторы уже давно находятся на Украине. По мнению эксперта, сейчас происходит процесс нормализации вовлеченности НАТО в украинский кризис.

«Подписанное разрешение носит исключительно демонстративный характер. Едва ли для западных инструкторов и наемников до этого существовали какие-либо ограничения», — высказался политолог. Он напомнил, что Киев полностью зависит от Запада. Мельничук добавил, что используется тактика постепенного «разрешения» Киеву делать то, что он уже итак делает.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов.