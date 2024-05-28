Популярная порномодель рассказала о самом странном запросе от подписчика

Популярная модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Тиана Райли рассказала о самом странном запросе от подписчика. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого доступен на YouTube.

Порномодель сообщила, что недавно получила самое странное предложение от подписчика на OnlyFans. По ее словам, незнакомец предложил ей 300 долларов за ролик, снятый в пустыне, в котором она должна была притвориться захваченной темнокожими воинами.

«И он начал говорить о каннибализме, сказал, что хочет, чтобы эти мужчины начали есть меня», — раскрыла модель детали предложения от подписчика. Она добавила, что в видео она должна была притвориться, что ей больно. «Это было очень странно», — заключила Райли.

Ранее звезда OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По ее словам, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.