Популярный блогер назвал два главных преимущества России

Блогер Жидковский заявил, что в России чувствует себя безопаснее всего

Популярный российский блогер Алексей Жидковский заявил, что в России лучший уровень сервиса и безопасности. Два главных преимущества страны он назвал в интервью для YouTube-канала «Мадонна Мур».

«В России очень колоссально шикарно развит сектор сервиса, любого. И для меня это очень ценно, потому что ты к этому очень привыкаешь. Уровень жизни, который есть в России, не знаю, где он может быть подобного плана», — высказался инфлюэнсер.

Также Жидковский подчеркнул, что в России чувствует себя безопаснее всего. Он заявил, что может не переживать о том, что на него нападут на улице или в метро.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком. По его мнению, в российской столице в общественных местах есть много камер, снимающих в высоком разрешении. Блогер заявил, что это делает город более безопасным, чем Нью-Йорк, где камеры наблюдения работают хуже.