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12:31, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер развеял миф о заработках на телевидении

Блогер Жидковский заявил, что на телевидении не зарабатывают миллиарды рублей

Кадр: «Мадонна Мур» / YouTube

Популярный российский блогер Алексей Жидковский заявил, что телевизионные гонорары не исчисляются миллиардами рублей. Миф, связанный с телеиндустрией, он развеял в интервью для YouTube-канала «Мадонна Мур».

Жидковский заявил, что знает работу на телевидении изнутри. «Бабушки, дедушки и все остальные, кто смотрит телевизоры, думают, что там люди получают миллиарды. Нет, люди не получают там миллиарды», — заверил он.

Блогер также добавил, что работа на ТВ показалась ему очень энергозатратной по сравнению с ведением блога. При этом он подчеркнул, что работа в интернете приносит заработок, сравнимый с телевизионным.

Ранее Жидковский рассказал о последствии отказа от алкоголя. По его словам, после того, как он перестал употреблять спиртное, в его жизни не произошло существенных изменений.

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