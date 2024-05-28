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13:39, 28 мая 2024Россия

Пожар на российском кладбище сняли на видео

В Татарстане очевидцы сняли на видео загоревшееся кладбище
СюжетПожар в Набережных Челнах

В Татарстане загорелось старое кладбище, очевидцам удалось снять пожар на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Mash Iptash.

Инцидент произошел в Набережных Челнах на улице Мусы Джалиля. На кадрах можно заметить дым, поднимающийся от охватившего кладбище огня. По предварительным данным, загорелась сухая трава.

На место прибыли пожарные, выяснилось, что площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Причина пожара на данный момент неизвестна, информации о пострадавших нет.

В апреле сообщалось о пожаре на кладбище в Боровском районе Калужской области.

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      Никита Абрамов
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