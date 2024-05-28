Путин назвал условие новых решений по санитарной зоне на Украине

Путин: примем решения по санитарной зоне, если ВСУ применят дальнобойное оружие

Если Украина будет применять высокоточное оружие большой дальности по территории России, придется вновь принимать решения о создании так называемой санитарной зоны. Такое условие новых решений назвал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

К этому может привести возможное соответствующее разрешение со стороны западных стран, поставляющих Украине такое оружие, указал он.

«Я полгода назад сказал: если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем создавать тогда зону безопасности. Мы к этому и перешли», — пояснил Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области.

В середине мая Путин уже объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны. «Это тоже их [Украины] вина. Потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород», — объяснял он.