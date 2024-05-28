Путин рассказал о союзнических отношениях с Азербайджаном

Путин: Россия придает большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости страны, отметив большое значение союзнических отношений Москвы и Баку. Телеграмма поздравления опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. (...) Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — отметил Путин.

Как отмечает в телеграмме российский лидер, Азербайджан пользуется авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении вопросов международной повестки, добившись успехов в социально-экономическом развитии.

Ранее Алиев прокомментировал процесс делимитации границы с Арменией, отметив, что она дает надежду на мир в регионе. По его словам, Еревану не стоит предпринимать неверных шагов и надеяться на покровительство стран, расположенных далеко от региона.