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16:51, 28 мая 2024Мир

Путин высказался о конференциях по Украине фразой «непонятно, о чем речь»

Путин об участии в конференциях по Украине: непонятно, о чем речь

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

У России нет ответа на вопрос об участии в международных конференциях по Украине, потому что непонятно, о чем речь. Такой фразой об участии РФ в них высказался президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

На вопрос о возможном саммите по Украине в Саудовской Аравии он ответил, что не знает, о чем идет речь. «Они говорят: “мы сейчас не готовы приглашать Россию, а потом будем готовы”», — добавил Путин.

Он также заявил, что Россия никогда не отказывалась вести подобные мероприятия: «Ни сейчас, ни потом, ни годом раньше». Путин допустил, что западные страны могли бы не согласиться с достигнутыми в Стамбуле договоренностями весной 2022 года, указав, что на них была согласная украинская переговорная группа. «Но им сказали: выбросить в помойку», — предположил российский президент.

15-16 июня в Швейцарии должен состояться международный саммит, посвященный «формуле мира» Украины. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Украина выдвинет на обсуждение только три пункта из десяти той «формулы мира», которую он сам ранее составил.

Ранее также сообщалось, что в Европейском союзе допускают саммит по Украине с участием России в Саудовской Аравии осенью. ЕС считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Москва не примет участия, к возможной встрече осенью с участием России.

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      Антон Похиляк
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