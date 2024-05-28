Пьяный россиянин с ребенком поехал на мопеде за шаурмой и попал на видео

В Красноярском крае пьяный мужчина вместе с сыном поехал на мопеде за шаурмой

В Красноярском крае пьяный мужчина решил поехать на мопеде за шаурмой и взял с собой ребенка. Об этом, публикуя кадры с нарушителем, сообщает краевое управление МВД в Telegram.

Мужчину с ребенком на мопеде заметили сотрудники правоохранительных органов, патрулирующие территорию. Водитель транспортного средства и его пассажир передвигались без мотошлемов. Выяснилось, что за рулем был 49-летний мужчина.

«Мужчина пояснил, что употреблял алкоголь накануне, а в этот день вместе с 11-летним сыном поехал в магазин», — сообщили в МВД. В отношении мужчины составили административные протоколы. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее двое мужчин подрались за шаурму в Подмосковье, один из них получил несколько ножевых ранений.