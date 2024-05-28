Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:01, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Раскрыты порождающие вирусные видео темы

Исследование «ВКонтакте» показало, что 73 % пользователей смотрят короткие видео

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самым быстрорастущим трендом в соцсетях стали короткие вертикальные видео — их смотрят 73 процента аудитории. При этом каждый четвертый хотел бы видеть в своей ленте больше постов с подобными роликами. Такие данные приводятся в исследовании «ВКонтакте».

Опрос пользователей и анализ трендов потребления контента в клипах, видео, историях, музыке и других форматах постов показал, что поколение миллениалов чаще смотрит клипы в 7-8 часов утра, а зумеры — перед сном, в 9-10 часов вечера.

Другие виды контента также сохраняют востребованность. Например, 64 процента пользователей смотрят посты с фото и картинками, 69 процентов — часто слушают музыку, 46 процентов юзеров ежедневно публикуют сторис. В них заметен тренд на «Бьютифай» — использование масок со сглаживающим эффектом, цифрового макияжа и загара.

В разных форматах контента аудитория предпочитает разные темы. В коротких роликах люди отдают предпочтение пародиям на известных личностей, неудачным дублям и забавным танцам. При этом темы «юмор» и «животные» часто сочетаются друг с другом и порождают вирусные клипы. В длинных же видео любовью зрителей пользуются кино и сериалы.

Среди изображений востребованы снимки в формате «Было/стало», фотографии звезд, мемы с красных дорожек, подборки красивых пейзажей, эстетика ностальгии по 90-м, а также уютные дома на природе. Во всех типах контента пользователей интересуют фудблогинг, путешествия, психология.

Люди чаще всего рассматривают соцсеть в качестве основного источника информации о брендах, контенте, авторах. В среднем активный пользователь подписан на 121 сообщество, среди которых паблики по интересам и региональные порталы. При этом чаще всего пользователи не обращают внимания на размер аудитории понравившегося канала.

Ранее координационный совет подвел итоги первого этапа грантовой программы VK.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Раскрыты порождающие вирусные видео темы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше