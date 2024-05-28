Раскрыты порождающие вирусные видео темы

Исследование «ВКонтакте» показало, что 73 % пользователей смотрят короткие видео

Самым быстрорастущим трендом в соцсетях стали короткие вертикальные видео — их смотрят 73 процента аудитории. При этом каждый четвертый хотел бы видеть в своей ленте больше постов с подобными роликами. Такие данные приводятся в исследовании «ВКонтакте».

Опрос пользователей и анализ трендов потребления контента в клипах, видео, историях, музыке и других форматах постов показал, что поколение миллениалов чаще смотрит клипы в 7-8 часов утра, а зумеры — перед сном, в 9-10 часов вечера.

Другие виды контента также сохраняют востребованность. Например, 64 процента пользователей смотрят посты с фото и картинками, 69 процентов — часто слушают музыку, 46 процентов юзеров ежедневно публикуют сторис. В них заметен тренд на «Бьютифай» — использование масок со сглаживающим эффектом, цифрового макияжа и загара.

В разных форматах контента аудитория предпочитает разные темы. В коротких роликах люди отдают предпочтение пародиям на известных личностей, неудачным дублям и забавным танцам. При этом темы «юмор» и «животные» часто сочетаются друг с другом и порождают вирусные клипы. В длинных же видео любовью зрителей пользуются кино и сериалы.

Среди изображений востребованы снимки в формате «Было/стало», фотографии звезд, мемы с красных дорожек, подборки красивых пейзажей, эстетика ностальгии по 90-м, а также уютные дома на природе. Во всех типах контента пользователей интересуют фудблогинг, путешествия, психология.

Люди чаще всего рассматривают соцсеть в качестве основного источника информации о брендах, контенте, авторах. В среднем активный пользователь подписан на 121 сообщество, среди которых паблики по интересам и региональные порталы. При этом чаще всего пользователи не обращают внимания на размер аудитории понравившегося канала.

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