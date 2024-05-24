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14:55, 24 мая 2024Культура

Объявлены победители грантовой программы VK

Координационный совет подвел итоги первого этапа грантовой программы VK
Музей Булгакова

Музей Булгакова. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подведены итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства, который продлился с 15 января по 29 февраля 2024 года. Обладателями грантов на общую сумму свыше 30 миллионов рублей стали 26 заявителей из 20 регионов. Еще три финалиста получили грант в рамках специальной номинации. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На получение денежных грантов на создание контента «ВКонтакте» было подано 694 заявки, из них к экспертизе допущены 416 проектов. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области, республика Татарстан.

Получателей грантов, а также размер поддержки определил координационный совет, в который вошли известные деятели культуры и представители VK. Эксперты оценивали проекты по балльной системе, в зависимости от категории и суммы заявки.

Победителями первого этапа программы поддержки стали проекты как крупных федеральных, так и региональных музеев, театров, библиотек, фондов и других культурных институций и авторов. Среди них проект «Я (не) останусь здесь» от Сургутского музыкально-драматического театра (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), проект «Русский север. Виртуальные страницы» от Арктического музея лодки (Мурманская область), культурно-исторический проект «Субкультуры нулевых» от Фонда создания и поддержки традиций «Новая культура» (Санкт-Петербург), проект «Один день Михаила Булгакова» от Музея М. А. Булгакова (Москва).

Помимо победителей конкурса, специальной номинацией отмечены проекты «В гостях у Фета» Курского областного краеведческого музея, «История моей семьи: хранить вечно» Елизаветы Красновой и «Что хранят фонды Казанского Кремля?» Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». Полный список победителей доступен на сайте «VK Гранты».

Победители смогут потратить денежные гранты на оборудование, аренду техники, привлечение специалистов для создания качественного контента. Гранты призваны помочь адаптироваться к диджитал формату и рассказать о себе новой аудитории.

Расширенная грантовая программа VK по поддержке культурных учреждений состоит из двух этапов. Общий грантовый фонд проекта в 2024 году составит более 60 миллионов рублей. В июне начнется прием заявок на второй этап программы — получение цифрового гранта до одного миллиона рублей, предназначенного для продвижения контента «ВКонтакте». Подробные правила участия в программе опубликованы на сайте грантовой программы.

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      Варвара Кошечкина
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