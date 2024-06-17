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01:56, 17 июня 2024Экономика

Стали известны страны с самой доступной электроэнергией в Европе

Россия заняла пятое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии
СюжетНаселение России:

Фото: Phil Noble / Reuters

Исландия и Люксембург лидировали в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Пятую строчку рейтинга заняла Россия, замыкают перечень — Молдавия и Латвия. Как отмечают специалисты, на розничном рынке электроэнергии в странах Европы динамика цен была не везде отрицательной.

Это обусловлено различной структурой генерации и применявшимися в некоторых государствах в период высоких цен мерами сдерживания цен, которые стали постепенно отменяться в прошлом году.

Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии для поставок в Германию в следующем году упала до минимального с ноября 2021-го значения и снизилась до 110,18 евро за мегаватт-час. Во Франции показатель также достиг самого низкого уровня за последние несколько лет.

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      Юлия Мискевич
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