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02:03, 17 июня 2024Из жизни

Мужчина получил продольный перелом члена впервые в медицинской практике

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании получил уникальный перелом полового члена в ходе сексуального акта. Об этом пишет British Medical Journal.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на травму пениса, полученную во время секса. По его словам, несчастный случай произошел, когда его член резко уперся в промежность партнерши. После этого он услышал характерный хруст.

Пострадавшему сделали МРТ. Снимок показал, что перелом направлен не поперек, а вдоль пениса. Британские врачи впервые столкнулись с такой вариацией травмы полового органа.

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Пациента успешно прооперировали. После шестимесячного периода реабилитации он смог вернуться к нормальной половой жизни. Травма не повлияла ни на внешний вид его пениса, ни на эректильную функцию.

Ранее житель Москвы решил сделать скульптуру в виде своего пениса и залил его цементом. Чтобы освободить половой член из ловушки, ему пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

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      Алиса Дмитриева
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