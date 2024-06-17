Мужчина получил продольный перелом члена впервые в медицинской практике

Житель Великобритании получил уникальный перелом полового члена в ходе сексуального акта. Об этом пишет British Medical Journal.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на травму пениса, полученную во время секса. По его словам, несчастный случай произошел, когда его член резко уперся в промежность партнерши. После этого он услышал характерный хруст.

Пострадавшему сделали МРТ. Снимок показал, что перелом направлен не поперек, а вдоль пениса. Британские врачи впервые столкнулись с такой вариацией травмы полового органа.

Пациента успешно прооперировали. После шестимесячного периода реабилитации он смог вернуться к нормальной половой жизни. Травма не повлияла ни на внешний вид его пениса, ни на эректильную функцию.

Ранее житель Москвы решил сделать скульптуру в виде своего пениса и залил его цементом. Чтобы освободить половой член из ловушки, ему пришлось вызвать бригаду скорой помощи.