Россиянам напомнили о трех минусах рассрочки

В Центробанке России предупредили об опасности рассрочки

Покупая товар в рассрочку, россияне должны помнить, что у этого инструмента есть не только большие плюсы, но и серьезные минусы. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.

Специалист пояснил, что благодаря рассрочке потребитель может обзавестись желаемым товаром даже в том случае, если не располагает сразу всей необходимой для этого суммой. Кроме того, некоторые программы позволяют воспользоваться беспроцентной рассрочкой, а значит, избежать переплаты.

Что касается минусов, то к ним Арзамаскин отнес дополнительные расходы. По его словам, к рассрочке надо относиться так же, как к кредитам, — тщательно взвешивать свои шансы на то, что платежи впишутся в бюджет. Второй минус — финансовая нагрузка, особенно в ситуации, когда гражданин уже обременен долгами. Третий минус — риск задолженности. Например, если человек лишился постоянного заработка, то гасить долги по рассрочке окажется намного труднее.

Арзамаскин призвал граждан внимательно читать соответствующий договор, прежде чем пользоваться таким инструментом, как рассрочка. По его словам, некоторые продавцы включают в документы положения об обязательной страховке или дополнительных товарах.

Ранее россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку. В свою очередь, Центральный банк России сообщил о том, что покупки в рассрочку могут быть лимитированы, дабы граждане сохранили возможность пользовать этим финансовым инструментом.