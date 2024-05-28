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12:25, 28 мая 2024Экономика

Россиянам напомнили о трех минусах рассрочки

В Центробанке России предупредили об опасности рассрочки

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Покупая товар в рассрочку, россияне должны помнить, что у этого инструмента есть не только большие плюсы, но и серьезные минусы. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.

Специалист пояснил, что благодаря рассрочке потребитель может обзавестись желаемым товаром даже в том случае, если не располагает сразу всей необходимой для этого суммой. Кроме того, некоторые программы позволяют воспользоваться беспроцентной рассрочкой, а значит, избежать переплаты.

Что касается минусов, то к ним Арзамаскин отнес дополнительные расходы. По его словам, к рассрочке надо относиться так же, как к кредитам, — тщательно взвешивать свои шансы на то, что платежи впишутся в бюджет. Второй минус — финансовая нагрузка, особенно в ситуации, когда гражданин уже обременен долгами. Третий минус — риск задолженности. Например, если человек лишился постоянного заработка, то гасить долги по рассрочке окажется намного труднее.

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Арзамаскин призвал граждан внимательно читать соответствующий договор, прежде чем пользоваться таким инструментом, как рассрочка. По его словам, некоторые продавцы включают в документы положения об обязательной страховке или дополнительных товарах.

Ранее россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку. В свою очередь, Центральный банк России сообщил о том, что покупки в рассрочку могут быть лимитированы, дабы граждане сохранили возможность пользовать этим финансовым инструментом.

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